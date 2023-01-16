"Бавовна" в Севастополі, вибухи в Запоріжжі: хронологія 327 дня війни

Українські захисники уже 327 днів не дають російським окупантам втілити у життя ілюзорні плани російського диктатора Путіна. Станом на 16 січня все ще найважчою залишається ситуація на Сході нашої держави, де тривають запеклі бої за кожен квадратний метр нашої території.

Детальну інформацію про те, що відбувається на фронті та в тилу, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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5:54 Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала передати Україні танки та ППО після удару росіян по Дніпру.

Росія має бути притягнена до відповідальності за всі скоєні злочини,

– заявила посадовиця.

2:17 Російські окупанти вдарили по Запоріжжю. За даними глави ОВА Олександра Старуха, вороги поцілили в об'єкти цивільної, житлової та промислової інфраструктури.

Попередньо відомо про декілька поранених людей. Стріляли по обласному центру та околицях найімовірніше з комплексів С-300.

00:32 У Севастополі пролунала "бавовна". Проросійські ЗМІ традиційно писали про роботу ППО, яка нібито збила безпілотник. У місцевих телеграм-каналах написали про вибухи біля військової частини "Казачка" на вулиці Штормовій.