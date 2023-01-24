Нові санкції проти РПЦ та напрямки, де зараз будуть активні бойові дії: хронологія 335 дня війни

Росія не відмовилася від агресії проти України та продовжує загарбницьку війну. Окупаційні війська ведуть наступ на кількох напрямках і зосередили сили на Донбасі.

Сили оборони продовжують давати відсіч окупантам на полі бою. Також Україна активно працює на дипломатичному фронті, щоб ізолювати Росію. 24 Канал розповідає про ключові події 335 дня війни.

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05:20 Правозахисники поділилися інформацією про мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Донбасу. За наявними даними, там набирають у 20 разів менше людей, ніж раніше. Водночас з початку цього року заборонили відстрочку до армії, яку можна було отримати раніше. Також продовжують проводити медичну комісію для всіх чоловіків, котрим до 60 років.

03:26 У ГУР МО зазначили, що незабаром слід очікувати нових активних бойових дій. За словами Вадима Скібіцького, вони будуть на Донецькому та Луганському напрямках. Адже зараз Герасимов намагатиметься виконати поставлене перед ним і попередником завдання – вийти на адмінмежі обох областей.

01:46 Німеччина не блокуватиме передачу іншим країнам своїх танків Leopard. На цьому наголосив Жозеп Боррель після засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів.

00:39 Стало відомо, що в Україні ввели нові санкції проти РПЦ. Їх 23 січня запровадили проти вагомих фігур цієї "філії ФСБ". Зокрема, мовиться про протоієрея Михайла Гундяєва. Нагадаємо, що він – представник РПЦ при Всесвітній Раді Церков та інших міжнародних організаціях у Женеві.