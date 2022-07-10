34 нальоти за добу – це відповідь тим, хто її придумав, – Зеленський про "оперативну паузу"

Ворог вирішив збрехати про "оперативну паузу". Як і завжди після подібних заяв, окупанти здійснили обстріли та нові атаки.

Заяви російських окупантів ніколи не мають нічого спільного з їхніми реальними намірами. Коли ворог говорить про будь-яку паузу – можна бути впевненим, що його натиск лише зросте.

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"Оперативну паузу" мають забезпечити втрати ворога

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до українців повідомив, що усі заяви окупантів про "оперативну паузу" – суцільна брехня. Навпаки, ворог наростив інтенсивність завдання ударів.

34 нальоти російської авіації за одну минулу добу – це відповідь усім тим, хто придумав цю "паузу»". Українська армія тримається, тримається міцно й відбиває штурми на різних напрямках,

– сказав Зеленський.

Він додав, що необхідно зробити так, щоб втрати ворога зросли до такого рівня, який не просто змусить його відмовитися від наступальних дій, а спонукає втікати з України в надії врятувати залишки своєї армії.

"І я вдячний усім нашим бійцям, які забезпечують наближення цього часу", – додав президент.

Він також запевнив, що кожен окупант буде відповідати за злочини проти України та українців, але до того часу нам потрібно триматися на всіх фронтах та з усіх сил допомагати ЗСУ.

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