Обстріл міськради у Дергачах та знищення російських розвідників: основне за 36 день війни

Українська армія та народ вже 36 день героїчно дають відсіч російській навалі. Ми демонструємо мужність та стійкість, не залишаючи ворогу шансів на успіх.

Від початку повномасштабного нападу Росії минув вже місяць. 24 канал зібрав основні події війни за 31 березня.

Що було раніше Ракетний удар по Дніпру, розмова Зеленського з Байденом: основне за 35 день війни

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04:40 Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що наші бійці навчилися збивати ракети, якими Росія обстрілює Україну. Мовиться про ракети декількох типів, переважно це:

"Калібр",

Х-55.

Вони є крилатими та можуть бути різного базування.

Цікаво Російські окупанти планують надалі блокувати Чернігів, "виведення"– це лише розмови

03:06 Російські окупанти, втікаючи з поля бою на Сумщині, замінували значну територію області. Ворог залишив вибухові пристрої на полях, узбіччях доріг і навіть на цвинтарі. Унаслідок цинічних дій загарбників загинув мешканець Тростянця, чоловік підірвався на розтяжці.

01:23 Давид Арахамія заявив, що переговори України з Росією відновляться 1 квітня. Вони відбуватимуться в онлайн-форматі. На переговорах у Туреччині українська делегація оголосила, що наразі настала потреба зустрічі лідерів двох держав.

Як минули переговори представників України та Росії у Туреччині: дивіться відео

00:57 У Генштабі ЗСУ заявили, що російські загарбники не полишають спроб створити квазіреспубліку на тимчасово окупованій території Херсонської області. Ворог хоче провести фейковий "референдум".

00:38 Військовослужбовці з полку "Азов" заявили про знищення спеціальних сил Головного розвідувального управління Генштабу Росії під Маріуполем. Загалом 30 березня бійці "Азов" вбили щонайменше 64 солдатів з ворожої піхоти. Також окупанти втратили 3 танки.

00:19 Окупанти обстріляли міськраду у Дергачах, що на Харківщині. Внаслідок удару загинула щонайменше одна людина. Ще 3 людини отримали поранення. Саму будівлю повністю зруйновано. Через постійні обстріли отримати більше інформації про кількість постраждалих поки що не вдається.

"Пошкоджені лінії електропередач, розбиті тягові підстанції. Є поранені люди. Поки точної статистики нема. На ранок буде. Не менше трьох поранених", – сказав голова громади В'ячеслав Задоренко.