3 хвороби, які провокують виникнення артрозу

Артроз досить поширене захворювання, воно зумовлене деградацією хрящової тканини суглобів, через що суглоб втрачає еластичність та рухливість.

Деякі хвороби можуть провокувати артрозу, тому варто ознайомитися з ними, щоб запобігти великому ураженню, пише "Сегодня".

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Ортопед-травматолог Роман Родак пояснив, при яких захворюваннях варто проходити обстеження.

Людина у групі ризику, якщо у неї є будь-яка деформація стопи – плоскостопість. Варто звернути особливу увагу на появу натоптишів, потовщення в основі великого пальця, біль у литках та набряки стоп.

При гемофілії – захворювання крові, пов’язане з порушенням згортання крові, – найменший забій суглоба може закінчитися крововиливом. Внаслідок цього збільшує ризик розвитку артрозу.

Провокатором артрозу можуть бути хвороби щитовидки. Якщо орган нездоровий, то в суглобах можуть виникнути дегенеративні процеси. Гормональний дисбаланс, стреси, вагітність, нестача йоду та фтору можуть спричинити порушення функції щитовидної залози.

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Що таке артроз? Це захворювання суглобів, при якому поволі руйнується внутрішньосуглобової хрящ. З часом суглобові кінці кісток видозмінюються, починається запальний процес і дегенерація навколосуглобових тканин.