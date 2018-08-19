3 ознаки того, що ви геній

Американські дослідники переконані, що визначити те, що людина обдарована, можна не лише за допомогою спеціальних тестів (наприклад, IQ), але і через вивчення його способу життя.

Психологи із США пояснюють, за якими ознаками можна визначити геніальність, пише Curious Mind.

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1. У вас відсутній нормальний сон та режим

Тобто у вас є порушення циркадних (біологічні процеси, пов'язані зі зміною дня і ночі) ритмів. Саме тому обдаровані люди зазвичай лягають спати дуже пізно.



Ви працюєте допізна

2. Схильність до грубих матюків

Це не найприємніша ознака того, що ви – геній. Американські дослідники переконані, що мозок "геніїв" заточений на швидку роботу і тому не підбирає коректні слова для опису потрібного феномена. Завдяки цьому генії можуть швидко засвоювати величезну кількість інформації.

3. Відсутність порядку в домі

Творчий безлад в домі не завжди свідчить про лінь людини, а й про її геніальність. Все тому, що таким людям здається це природним: потік свідомості не дозволяє їм провести прибирання, а у стосах паперів та предметів вони можуть вільно орієнтуватися.



У вас творчий безлад

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