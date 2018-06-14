3 рецепти напоїв, які сприяють схудненню

В літню пору як ніколи хочеться скуштувати тонізуючого напою. А коли смачний та корисний напій ще й допомагає "скинути" зайві кілограми, то бажання чимдуж його приготувати зростає в декілька разів.

Для рецептів приготування наступних "дрінків" не потрібно купувати велику кількість продуктів і витрачати багато часу. Витягайте записники та тіште своїх рідних смачними напоями!

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1. Напій з яблуком і корицею

Наріжте одне яблуко і залийте його 500 мл простої води. Додайте 1 чайну ложку меленої кориці, охолодіть і випийте протягом дня. Таке поєднання фруктів і спецій чудово допомагають нормалізувати обмін речовин і очистити травну систему.

2. Імбирний напій

Невелику кількість свіжого кореня імбиру (3-4 см) очиститіть від шкірки та дрібно наріжте. Залийте коренеплід 1 літром гарячої води, доведіть до кипіння і варіть на середньому вогні 10 хв. Після цього процідіть суміш і до охолодженого напою додайте щіпку меленої кориці і декілька столових ложок сиропу шипшини.

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Приймайте такий смачний напій протягом дня по 100-150 мл за півгодини до їди. Таким чином ви нормалізуєте травлення, покращите обмін речовин та додасте енергії вашому організму.

3. Напій з огірком і селерою

Подрібніть 1 огірок і 1 корінь селери та додайте 300 мл простої води. Пийте такий напій протягом дня і ви суттєво відчуєте полегшення, оскільки таке поєднання ідеально підходить для розвантажувальних днів.