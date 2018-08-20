3 шкідливі звички, які помилково вважаються здоровими

Інколи деякі звички, які прийнято вважати здоровими та корисними, можуть негативно вплинути на організм людини.

Тому від таких нездорових звичок потрібно позбутися, пише 24apteka.

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Купувати органічні продукти

Продукти з позначкою "натуральне" можуть містити небезпечні інгредієнти, як-от кукурудзяний сироп чи генетично-модифіковані рослини. Тому перевіряйте склад продукту, перш ніж купити щось "органічне".



Ви купуєте продукти з позначкою "органічне"

"Ні" цукру, "так" підсолоджувачам

Це ніяк не дієтичні та безпечні продукти, якщо замість цукру вони містять не цукор, а підсолоджувачі. Все тому, що вживання останніх призводить до набору ваги. Експерти пояснюють: людина, що відмовляється від солодкого, компенсує ці калорії іншими продуктами. Існує також теорія, що організм реагує на вживання штучних підсолоджувачів накопиченням жиру.

Їсти маленькими порціями

Існує думка про те, що маленькі порції здатні покращити метаболізм. Проте вчені пояснюють, що це шкідливо. Люди, що їдять невеликими порціями, сильніше страждають від відчуття голоду ніж ті, хто харчується тричі на день більшими порціями.



Ваш раціон складається з маленьких порцій