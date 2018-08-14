3 способи, як позбутися від страху самотності

Відчуття самотності може виникнути у будь-якої людини. Страх бути самотнім заважає людині жити на повні груди.

До того ж, страх самотності може виникнути не лише через ізольованість від людей, а й через втрату рідної людини, пише "Сегодня".

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Щоб позбутися від цього страху, необхідно відкинути цю проблему або перестати на ній зосереджуватися, закриваючись від інших людей. Спробуйте подивитися на ситуацію збоку, проаналізувати її і знайти шляхи вирішення.



Відкиньте проблему страху самотності

Зробіть перерву від соціальних мереж – надто великі потоки інформації призводять до розвитку відчуття самотності. До прикладу, люди викладають лише позитивні фото у соцмережі і створюють цим помилковий образ життя. Варто розуміти, що це не завжди так.

Спробуйте більше спілкуватися з друзями, рідними й колегами, які можуть вам допомогти. Вони можуть зробити вклад у формування почуття власної унікальності та потрібності.



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