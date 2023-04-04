Наришкін обговорив в Білорусі підрив А50-У: організатором може бути сам Лукашенко
Директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сєргєй Наришкін 4 квітня зустрівся в Мінську з Алєксандром Лукашенко. Однією з тем їхньої розмови стало пошкодження ДРЛС А50-У.
Про це 24 Каналу розповів політичний експерт Валерій Клочок. На його думку, Лукашенко та Наришкін вибрали дивну тему для обговорення.
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Щоб був привід "пагаваріть"
Після так званих виборів в Білорусі у 2020 році, коли Лукашенко вкотре призначив себе президентом, ціла армада російських журналістів приїхала до Білорусі. І вони почали займатися редакційною політикою білоруських ЗМІ.
Лукашенко дав цьому "зелене світло", як сьогодні погодили в Росії приїзд китайських фахівців, які будуть блокувати You Tube,
– зазначив співрозмовник.
В Білорусі донесення інформації широкому загалу відбувається так само як в Росії, у викривлений спосіб. Інцидент, який стався на аеродромі в Мачулищах з ДРЛС А50-У, видається за правду і доводиться, що західні сусіди Білорусі бажають їй лише шкоди.
Білоруський диктатор це робить системно, і це, на жаль, працює,
– додав політичний експерт.
В Білорусі поширюються думки, мовляв, якщо в у нас почнеться революція, то відбудеться те, що зараз в Україні, – війна. Тому давайте краще жити тихесенько з Лукашенко, і тоді з нами нічого не станеться.
Валерій Клочок припустив, що сталося з А50-У в Мачулищах: дивіться відео
"Тому такі "інциденти", як з А50-У, будуть обговорюватись, тому що інших "терористичних актів", як вони говорять, в Білорусі не відбулося", – зауважив співрозмовник.
Валерій Клочок, припустив, що "теракт" з ДРЛС А50-У вчинив сам Лукашенко, щоб був привід "пагаваріть".
Що відомо про інцидент з ДРЛС А50-У
- 26 лютого на аеродромі в Мачулищах у Білорусі було пошкоджено російський літак А-50. А саме – передню і центральну частини, авіоніку і радіолокаційну антену.
- За інформацією опозиційної організації BYPOL, ДРЛС А50-У здійснював розвідку території України. Також літак наводив ракети "Кинджал", тому що разом з ним злітали гіперзвукові ракетні комплекси.
- Відповідальність за пошкодження літака взяли на себе білоруські партизани. Також вони попередили, що продовжать вчиняти подібні акції.
- Водночас Лукашенко звинуватив у підриві літака Україну.
- А білоруське КДБ повідомило, що до спроби організації "теракту" нібито причетні спецслужби Польщі.