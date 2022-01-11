На 40% більше: скільки пасажирів перевезла Укрзалізниця у новорічні свята

За новорічні та різдвяні свята потяги Укрзалізниці перевезли понад 1,5 мільйона пасажирів. Це на 38% більший показник, аніж торік.

Загальна населеність поїздів також зросла і склала 76%. Це на 11% більше порівняно з рівнем 2020 – 2021 років.

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Значно збільшилась кількість перевезень потягами Інтерсіті+

Значно збільшилась і кількість перевезених пасажирів поїздами Інтерсіті+. Подорожі цими потягами під час свят 2021 – 2022 років здійснили на 36% більше аніж торік.

Пік перевезень був 9 січня 2022 року

Пік перевезень потягами припав на 9 січня 2022 року. Тоді послугами Укрзалізниці скористались 105 тисяч пасажирів. За попередній святковий період таких людей було на 24 тисячі менше.

Кількість місць збільшили на 19%

На свята цього року призначили 23 додаткові потяги, для 5 поїздів додали рейси, 2 потягам – подовжили маршрут курсування. Таким чином кількість пасажирських місць збільшили на 19%.

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Що відомо про перевезення залізницею під час свят: