На 40% більше: скільки пасажирів перевезла Укрзалізниця у новорічні свята
Джерело:Укрзалізниця
За новорічні та різдвяні свята потяги Укрзалізниці перевезли понад 1,5 мільйона пасажирів. Це на 38% більший показник, аніж торік.
Загальна населеність поїздів також зросла і склала 76%. Це на 11% більше порівняно з рівнем 2020 – 2021 років.
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Значно збільшилась кількість перевезень потягами Інтерсіті+
Значно збільшилась і кількість перевезених пасажирів поїздами Інтерсіті+. Подорожі цими потягами під час свят 2021 – 2022 років здійснили на 36% більше аніж торік.
Пік перевезень був 9 січня 2022 року
Пік перевезень потягами припав на 9 січня 2022 року. Тоді послугами Укрзалізниці скористались 105 тисяч пасажирів. За попередній святковий період таких людей було на 24 тисячі менше.
Кількість місць збільшили на 19%
На свята цього року призначили 23 додаткові потяги, для 5 поїздів додали рейси, 2 потягам – подовжили маршрут курсування. Таким чином кількість пасажирських місць збільшили на 19%.
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Що відомо про перевезення залізницею під час свят:
- Перед Різдвом Укрзалізниця додала у продаж 1650 квитків – на найбільш популярні напрямки.
- Найбільш популярний напрям – Карпати.
- Зокрема, "лижним експресом", який курсує з Києва до Славського, можна скористатись з 10 по 16 січня.
- Новий Рік у потягах в Україні зустріли близько 10 тисяч осіб.