Через сильний вітер та грози: 40 населених пунктів в Україні – без світла

Негода в Україні призвела до того, що зранку 15 червня мешканці 40 населених пунктів опинилися без електроенергії. Не пощастило людям, які живуть у Київській, Чернівецькій та Кіровоградській областях.

Світла немає у будинках місцевих мешканців трьох областей станом на 7 годину ранку. До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.

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Унаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 40 населених пунктів у 3 областях,

– розповіли рятувальники.

Де немає світла

У 27 населених пунктах Київщини;

9 – Чернівецької;

4 – Кіровоградської.

Напередодні рятувальники попереджали про погіршення погоди у центральних та південних областях. Там навіть оголосили перший рівень небезпеки (жовтий). У цих регіонах синоптики прогнозували грози, град та шквальний вітер.

Що відомо про негоду в Україні

В Україні вже кілька днів лютує негода. Зливи та грози наробили людям багато біди.

13 червня сильний вітер у Полтаві повалив дерево на літній майданчик кафе. На щастя, саме перед тим компанія відвідувачів перейшла всередину закладу.

Ввечері 13 червня сильний дощ затопив вулиці Запоріжжя. Стічні мережі не впоралися і місто перетворилося на справжню Венецію – рівень води сягав вікон автомобілів.

У Голованівському районі Кіровоградської області великий град утворив білі замети. Довколишні пейзажі з літніх перетворилися на зимові.

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