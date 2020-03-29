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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      4100 гривень і корочка депутата, – хвора на COVID-19 Скороход розповіла, як добивалася діагнозу

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      Депутатка Скороход розповіла, як намагалася здати тест на коронавірус / Колаж 24 каналу

      Депутатка ВРУ Анна Скороход, у якої підтвердили COVID-19 у суботу, 28 березня, описала у своєму телеграм-каналі усі перипетії та пригоди, з якими намагалася протестуватися на коронавірус у Києві та отримати діагноз.

      Скороход розповіла про проблеми, які зустріла під час діагностування

      • У перший день була температура 38, ломота в тілі, дуже боліла голова. Політикиня розуміла, що під ці симптоми можна підкласти різні захворювання, але все ж вирішила перевіритися на коронавірус.
      • У поліклініці подивилися і сказали: не воно. На прохання про тест на коронавірус відповіли відмовою: мовляв, тести роблять, лише якщо симптоми на 100% коронавірусні.

      Важливо! Від коронавірусу в Україні померли вже дев'ять людей

      • Наступного дня до решти симптомів додався дуже характерний для COVID-19: депутатка перестала відчувати запахи. Саме тому вирішила таки здати тест на коронавірус. 
      • Після цього зателефонувала до "швидкої", але звідти медики їхати відмовилися: начебто не їхня компетенція. Порадили звернутися до сімейного лікаря.
      • Скороход зізналася, що телефона свого лікаря не мала, а тому ще раз подзвонила до "швидкої" та скористалася "заповітною фразою "Я – народний депутат". Однак це не допомогло.
      • Після цього нардепка вирішила просто поїхати до Олександрівської лікарні й добиватися тесту там. Це вдалося зробити завдяки посвідченню народного депутата: "Тут вже корочка подіяла (скористалася, не приховую)".
      • В лікарні зробили експрес-тести на грип та COVID-19, їхній результат був негативним. ПЛР робити відмовилися.
      • Щоб зробити ПЛР та отримати точний діагноз довелося звернутися до приватної клініки. Причому тест там безкоштовний, але треба заплатити за виклик медичної бригади й захисні костюми.

      Щоб здати тест, мені знадобилося: 2 дні, корочка нардепа і 4100 гривень за виклик. А що робити тим, у кого їх немає?
      – обурено підсумувала Скороход. 

      І додала: "А ви з усіх боків розповідаєте нам, що Україна готова до коронавірусу? Всім добра і міцного здоров'я!"

      Ситуація з коронавірусом в Україні станом на кінець 28 березня: інфікованих 356, померли 9, видужали 5. Детальніше про всі новини щодо COVID-19 за минулу добу читайте за цим посиланням. 

      Хто така Анна Скороход?Народна депутатка України. Балотувалася за 93-м мажоритарним округом на Київщині, перемогла з великим відривом – набрала 43,89%, за неї проголосували 29 907 виборців.

      У Раді спершу була членом президентської фракції "Слуга народу", однак згодом її виключили за невиконання рішень фракції. Голова фракції Арахамія навіть звинуватив Скороход, що вона пропонувала хабарі іншим нардепам.

      Коронавірус у Скороход підтвердили 28 березня. Загалом COVID-19 зафіксували вже у 6 депутатів української Верховної Ради. 

      Тести ПЛР
      Чим відрізняються експрес-тести та тести ПЛР / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Медицина Новини Києва Здоров'я Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Анна Скороход Новини України
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