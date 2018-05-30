41-річна акторка Діана Крюгер вперше стане мамою, – ЗМІ

41-річна німецька акторка і фотомодель Діана Крюгер вперше стане мамою. Батько майбутньої дитини – 49-річний актор Норман Рідус.

Цю новину виданню Us Weekly підтвердило джерело наближене до пари.

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Діана Крюгер і Норман Рідус

Припущення про те, що німецька актриса вагітна, з'явилися кілька тижнів тому під час Каннського кінофестивалю. Для червоних доріжок Діана вибирала сукні виключно вільних фасонів, які дозволяли їй приховати зміни у фігурі. Крім того, вона утримувалася від алкоголю. Новину про вагітність пара поки не підтвердила.

Діана і Норман познайомилися в 2015 році на зйомках фільму "Небо". Про те, що вони зустрічаються, заговорили в 2017, коли папараці застали закоханих за поцілунками. Для актриси дитина буде першою. Норман вже виховує 18-річного сина Мингуса Люсьєна Рідус від стосунків з моделлю Хеленою Крістенсен.