44 крилаті ракети росіян перебувають у морі, водночас погода допомагає уникнути висадки десанту

В акваторії Чорного моря станом на 22 червня перебувають 5 ракетних кораблів. Окрім того, там зосереджені 3 ВДК та підводний човен.

Новину повідомила пресслужба оперативного командування "Південь". Українців попередили про загрозу ракетних ударів. Кораблі, ВДК та підводний човен несуть 44 крилаті ракети.

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Корабельне угруповання ворожих сил в кількості 5 ракетних кораблів, 3 ВДК та 1 підводний човен, несуть загрозу ракетного удару 44 крилатими ракетами,

– мовиться у повідомленні.

В ОК "Південь" заявили, що у ніч на 22 червня зафіксували штормову погоду. Вона не сприяє висадці десанту.

Зауважте! Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Коли сповіщають про небезпеку, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги. Нехтувати цим правилом не можна, адже воно рятує життя.

Також людям нагадують, що довіряти варто лише інформації з офіційних джерел.

Окупанти не мають сили для висадки десанту

Сергій Братчук – речник Одеської обласної військової адміністрації – заявив, що російські кораблі – досі у північно-західній частині акваторії Чорного моря. Країна-окупантка продовжує блокувати порти України. У планах загарбників – висадити десант для захоплення Одеси. Водночас наразі росіяни не мають такої можливості.

"Ми постійно говоримо про ризик проведення військово-морської десантної операції. Хоча наразі у ворога немає можливості це зробити. Немає сил, недостатньо засобів вогневого ураження", – заявив Братчук.

Дані британської розвідки

Дані британської розвідки свідчать, що українські військові завдають прицільних ракетних ударів по кораблях, які Росія тримає в акваторії Чорного моря. Це створює окупантам чимало проблем. Зокрема, ворог не може висадити десант на узбережжя Одеської області. У червні 2022 року на дно пішов російський корабель "Василій Бех".

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