45-річна Гвінет Пелтроу показала струнку фігуру у бікіні: фото з відпочинку

Гвінет плавала та розслабилася на розкішній яхті біля берегів Капрі, пише Daily Mail . До слова, яхта належить італійському дизайнеру Valentino.

Голлівудська актриса Гвінет Пелтроу продемонструвала результат своїх інтенсивних тренувань – зірка показала неймовірну фігуру у маленькому чорному бікіні.

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