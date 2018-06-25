45-річна Гвінет Пелтроу показала струнку фігуру у бікіні: фото з відпочинку
Голлівудська актриса Гвінет Пелтроу продемонструвала результат своїх інтенсивних тренувань – зірка показала неймовірну фігуру у маленькому чорному бікіні.
Гвінет плавала та розслабилася на розкішній яхті біля берегів Капрі, пише Daily Mail. До слова, яхта належить італійському дизайнеру Valentino.
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45-річна актриса відпочивала у компанії коханого, телевізійного продюсера Бреда Фелчака.
Гвінет Пелтроу та Бред Фелчак
Для італійських канікул Пелтроу обрала крихітне чорне бікіні, показавши струнку талію.
Джерело: 24 Канал
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