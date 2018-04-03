45-річна модель Єва Герцигова знялася у провокативній фотосесії
Супермодель Єва Герцигова прикрасила обкладинку нового номеру французького чоловічого журналу Lui Magazine.
45-річна Єва повстала у провокативних образах в об’єктиві норвезького фотографа Сельві Суннсбе. Герцигова знялася оголеною, у прозорому бра та глибоким декольте.
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Журнал Lui Magazine спеціалізується на зйомках відвертих фотосесій знаменитостей, зокрема, голлівудських зірок і супермоделей.
Єва Герцигова одна з найвідоміших моделей 1990-х років
Джерело: 24 Канал
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