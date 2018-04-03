45-річна модель Єва Герцигова знялася у провокативній фотосесії

Єва Герцигова одна з найвідоміших моделей 1990-х років

Журнал Lui Magazine спеціалізується на зйомках відвертих фотосесій знаменитостей, зокрема, голлівудських зірок і супермоделей.

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45-річна Єва повстала у провокативних образах в об’єктиві норвезького фотографа Сельві Суннсбе. Герцигова знялася оголеною, у прозорому бра та глибоким декольте.

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