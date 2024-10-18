У ДШВ показали, як розгромили росіян під час штурму: відео влучної роботи

Росіяни продовжують штурмувати позиції українських військ. Один із російських штурмів успішно відбила 46 окрема аеромобільна бригада.

Військові кажуть, що погода могла посприяти, але ніяк не допомогла окупантам. Як відбивала штурм, показали у Десантно-штурмових військах.

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Росіяни штурмували на кількох напрямках і двома хвилями

У ДШВ розповіли, що у день відбиття штурму був туман та погана видимість: ні це, ні вечірні сутінки не допомогли росіянам при чергових штурмах позицій 46 бригади.

Ворог висувався на кількох напрямках і двома хвилями. Загалом він застосував 33 одиниці техніки, 24 і 9 відповідно,

– розповіли у ДШВ.

За день ЗСУ знищили засобами роти ударних безпілотних авіаційних комплексів та артилерії 5 танків і 10 БМП. Ще одна БМП і 3 одиниці ББМ пошкоджені.

"Але це поки що", – зауважують військові.

Як ЗСУ відбивали російський штурм: дивіться відео