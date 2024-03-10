У 47-й бригаді "Маґура" змінився командир
Військовослужбовці 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" отримали нового командира. Так, у бригаді відбувся урочистий ритуал прощання з бойовим прапором командира Дмитра Рюмшина.
Відбулася передача бойового стягу наступнику Яну Яцишену. Про це повідомила 47-а бригада у телеграм-каналі.
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47-а бригада "Маґура" отримала нового командира
У 47-й бригаді розповіли про те, що в ході прощання з бойовим прапором підполковник Рюмшин заявив, що його помста російським окупантам ще не закінчена і вже завтра (11 березня) він буде на новому місці служби.
"Панове офіцери, сержанти, солдати! Я мав за честь служити в 47-й бригаді, яка є найкращим підрозділом в Збройних Силах України завдяки вашому професіоналізму, стійкості та мужності. Впевнений, що ви й надалі триматимете високо бойовий прапор та успішно виконуватимете завдання", – звернувся Рюмшин до військових.
Новий командир бригади, полковник Ян Яцишен пообіцяв продовжувати справу свого попередника та дійти до перемоги разом з воїнами 47-ї бригади.
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"Від імені командування бригади та особового складу дякуємо Дмитру Рюмшину та бажаємо наснаги на новому місці, щоб ви й надалі з честю виконували це покликання", – зазначили у бригаді.
Кадрові перестановки в ЗСУ
- Після того, як Олександр Сирський став Головнокомандувачем Збройних Сил України, він розпочав аудит в ЗСУ.
- Як наголошував Сирський, його головна задача - це ефективно використати бойові можливості озброєння і техніки, а також утримання позицій і відновлення втраченого положення.
- Крім того, Сирський повідомляв про кадрові перестановки серед командирів в окремих бойових бригадах.
- Водночас Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Сирський отримав карт-бланш на кадрові перестановки в армії.