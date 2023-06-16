Підсилення ЗСУ після "Рамштайну", Південь атакували "Шахеди": хронологія 478 дня війни
Росія не полишає спроб наступати на Україну. Попри це, Збройні Сили України потужно обороняються та контратакують ворога.
Яка ситуація в дипломатії та на полі бою – читайте у тексті 24 Каналу.
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3:09 Оператор Patriot розповів про момент збиття "Кинджалу" над Києвом. Він зазначив, що був вражений своїм досягненням та зрозумів, що воно увійде в історію.
Ми зрозуміли, що Patriot спрацював. Наступного разу, коли ми побачили на своїх моніторах не одну, а шість ракет "Кинджал", то зрозуміли, що треба братися за роботу,
– розповів 30-річний Вячеслав.
00:30 Глава Міноборони України заявив, що наша держава вже побудувала багаторівневу систему ППО і зараз її розвиває. Також в Україні почала розвиватись морська коаліція.
Окрім того, на "Рамштайні" партнери України зобов'язалися й надати нашим захисникам нові системи та ракети. За словами Олексія Резнікова, у червні – липні Україна може отримати перші "Hawk" та ракети до них.
Також по 2 кораблі передали Велика Британія та Нідерланди, а Туреччина будує корвет для України.