Підсилення ЗСУ після "Рамштайну", Південь атакували "Шахеди": хронологія 478 дня війни

Росія не полишає спроб наступати на Україну. Попри це, Збройні Сили України потужно обороняються та контратакують ворога.

Яка ситуація в дипломатії та на полі бою – читайте у тексті 24 Каналу.

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3:09 Оператор Patriot розповів про момент збиття "Кинджалу" над Києвом. Він зазначив, що був вражений своїм досягненням та зрозумів, що воно увійде в історію.

Ми зрозуміли, що Patriot спрацював. Наступного разу, коли ми побачили на своїх моніторах не одну, а шість ракет "Кинджал", то зрозуміли, що треба братися за роботу,

– розповів 30-річний Вячеслав.

Повітряні сили увечері 15 червня попередили, що на Півдні зафіксували рух "Шахедів". Їх помітили в Одеській та Миколаївській областях, працювала протиповітряна оборона.

00:30 Глава Міноборони України заявив, що наша держава вже побудувала багаторівневу систему ППО і зараз її розвиває. Також в Україні почала розвиватись морська коаліція.

Окрім того, на "Рамштайні" партнери України зобов'язалися й надати нашим захисникам нові системи та ракети. За словами Олексія Резнікова, у червні – липні Україна може отримати перші "Hawk" та ракети до них.

Також по 2 кораблі передали Велика Британія та Нідерланди, а Туреччина будує корвет для України.