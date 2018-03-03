48-річна Дженніфер Лопес приміряла грайливий образ: сяючі фото
Американська співачка Джей Ло завжди чарує своїми стрункими формами та стильними світськими виходами. Цього разу артистка приміряла рожеву міні-сукню з яскравим макіяжем та зачіскою.
Відповідні фото виконавиця залишила на своїй Instagram-сторінці.
Поп-зірка виглядала наче справжня лялька Барбі у рожевому образі з хвостиком на голові. Дженніфер не побоялась показати свої стрункі ноги та ідеальні форми.
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Свій вигляд вона доповнила стильними туфлями та прикрасами. Такий чарівний "лук" співачка обрала для шоу World of Dance на телеканалі NBC.
Джерело: 24 Канал
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