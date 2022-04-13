Байден визнав геноцид в Україні, наступ росіян в районі "Азовсталі": головне за 49 день війни
Триває 49 доба героїчного протистояння українського народу. Наші захисники продовжують давати відсіч російським загарбникам, пришвидшуючи перемогу України.
Основні події 13 квітня зібрали журналісти 24 каналу. Більше про це – читайте далі.
Що було раніше Запеклі бої на Запоріжжі та плани про західні квазіреспубліки: основне за 48 день війни
07:00 Ранкове зведення Генштабу:
- Ворог нещадно обстрілює Херсонщину і Запоріжжя та проводить повітряну розвідку.
- Росія ввела прикордонних областях та в окупованому Криму "жовтий рівень терористичної загрози". Мета – переміщення техніки, військових та озброєння.
- У Ленінградській області сформували "добровольчий" батальйон з 400 бойовиків.
- Росія може утримувати свої підрозділи у Курській області, щоб сковувати ЗСУ.
- Ворог частково блокує Харків, а на зайнятих землях формує "народну міліцію".
- Росіяни ведуть наступ в районі "Азовсталі" та морського порту Маріуполя, обстрілюють місто з повітря.
06:25 Франція заморозила 25,6 мільярда доларів російських активів. Більшість з них – гроші Центробанку Росії.
- 33 об'єкти нерухомості – загальна вартість. Маєтки у Антібі і Сен-Тропе на Французькій Рив'єрі,
- 178 мільярдів євро заморожених банківських активів,
- 3 яхти – 125 мільярдів євро,
- 6 гелікоптерів – понад 60 мільйонів євро,
- твори мистецтва на 7 мільйонів євро.
04:06 Повітряні сили ЗСУ, попри погану погоду, збили ворожий штурмовик Су-25. Він став ювілейною 300 повітряною ціллю зенітних ракетних військ
01:56 Президент США Джо Байден вперше назвав війну в Україні геноцидом. Він визнав, що його вчинив диктатор Володимир Путін.
Зеленський подякував Байдену за таку реакцію та наголосив, що це слова справжнього лідера.
01:53 На території лише Київської області від початку війни зафіксували понад 3050 кримінальних проваджень щодо злочинів, вчинених російськими військовими. У МВС повідомили, що там виявили вже понад 720 тіл загиблих.
00:35 Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні запропонував Росії обміняти Віктора Медведчука на українських захисників, які потрапили в полон. Напередодні кума Путіна затримали працівники СБУ, коли він намагався втекти з країни.
Крім того, Зеленський зазначив, що поки рано говорити, що вороги застосували саме хімічну зброю у Маріуполі, адже потрібно провести розслідування. У блокадному місті це зробити неможливо. Тому, враховуючи погрози пропагандистів, світ має реагувати вже зараз.
Дивіться нічне звернення Зеленського: