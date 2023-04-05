Майже 50 країн оголосили спільну потужну заяву щодо депортації українських дітей у Росію

Марія Львова-Бєлова, якій вже час пакувати речі до Гааги, зібралася виступити на засіданні Радбезу ООН. У відповідь майже 50 країн світу засудили Росію за депортацію українських дітей.

Сергій Кислиця – постійний представник України при ООН – опублікував заяву 49 країн світу. Мовиться, що Росія вкотре зловживатиме повноваженнями та привілеями постійного члена Радбезу ООН. Країна-терористка поширюватиме дезінформацію про викрадення та примусову депортацію тисяч дітей з України.

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Ми засуджуємо дії Росії в Україні, зокрема, примусову депортацію українських дітей, а також інші серйозні порушення щодо дітей, вчинені російськими військами в Україні. Жодна кількість дезінформації, яку поширює Росія, не може заперечити правдивість цього питання або захистити людей від відповідальності за ці злочини,

– заявили у заяві.

Загалом підтверджено, що Росія примусово депортувала майже 20 тисяч українських дітей. Їх викрали з сімей або дитячих будинків. Дії Росії є порушенням міжнародного права, а також – воєнним злочином.

Серед країн, які підписали заяву: Албанія, Німеччина, Грузія, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Велика Британія та інші.

Тим часом людожерка Львова-Бєлова – російська уповноважена з прав дитини – виступатиме в ООН. Велика Британія вже заблокувала виступ представниці країни-терористки.

МКС у березні 2023 року видав ордер на арешт Львової-Бєлової. Її напарником став Владімір Путін.