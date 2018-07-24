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49-річна Дженніфер Еністон показала підтягнуту фігуру у бікіні: фото

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Дженніфер Еністон
Дженніфер Еністон / Daily Mail

Голлівудська акторка Дженіфер Еністон зараз насолоджується відпочинком у сонячній Італії. 49-річна зірка зупинилася у мальовничому містечку Портофіно.

Туди Еністон приїхала по роботі – вона знімається для каналу Netflix у фільмі "Загадкове вбивство" (Murder Mystery). Партнером Дженіфер по знімальному майданчику є Адам Сендлер.

Читайте також: Ми всі сумніваємось, – Джастін Теру дав несподіваний коментар про розлучення з Дженіфер Еністон

У перервах між дублями Еністон гуляє містом, засмагає та смакує місцевою кухнею, пише Daily Mail.

Дженніфер Еністон відпочиває у Портофіно у перерві між зйомками

Нещодавно папарацці підловили актрису в одному з місцевих ресторанчиків під час ланчу з друзями, а також коли вона приймала сонячні ванни.

49-річна зірка продемонструвала спортивну фігуру у бікіні

Нагадаємо, у лютому 2018 року Дженіфер Еністон та Джастін Теру приголомшили новиною про розлучення. За цей час ЗМІ приписували Теру кілька романів.

Теги: LifeStyle Голлівуд Дженіфер Еністон
Джерело: 24 Канал
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