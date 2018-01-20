4 ознаки, що вам пора підстригтися

Універсального терміну давності стрижки, звичайно, немає – все індивідуально. Але й тягнути до останнього теж не потрібно – коли ви щойно від перукаря, то ваша зачіска виглядає набагато краще, навіть якщо ви лише підрівняли кінчики. Як зрозуміти, що вам пора підстригтися – читайте далі.

Посічені кінчики – найочевидніша ознака наближення стрижки. Візьміть за звичку іноді дивитися на свої кінчики зблизька. Якщо волосся довге, накрутіть пасмо на палець і подивіться, чи буде поверхня гладкою або більше схожа на їжака. Після стрижки кінчики завжди виглядають щільнішими і більш товстими.

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Якщо об'єм зовсім не тримається і тепер вам потрібно більше сухого шампуню або мусу біля коріння, ніж зазвичай, значить, волосся стало дуже важкими і пора підрівняти кінці, зрізавши все непотрібне.

Коли зачіска має форму трикутника, пора до перукаря. Це правило не працює з володарками тонкого прямого волосся. Якщо ж вони товсті, хвилясті або кучеряві, то "шапка" волосся – означає, що вам пора до перукаря.

Волосся має властивість травмуватися і заламувати. Якщо розчісуватися стало важче і волосся постійно заплутується – це дзвіночок. А зимове пальто і солона морська вода можуть лише погіршити ситуацію.