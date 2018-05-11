Романтика – це дуже важливий аспект у взаєминах між закоханими, однак є речі, без яких відносини не можуть існувати довго. Пропонуємо дізнатися, які ознаки свідчать, що вам слід задуматися, чи ви зустріли свою людину.

Інколи люди переконують себе, що вони просто мають бути разом, бо кохають один одного і не роздумують над аспектами стосунків, які можуть свідчити про те, що людям варто розійтися.

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Закохані

4 ознаки, що ви не створені один для одного

Ви не друзі

А навіщо дружити зі своїм партнером? Адже вам просто повинно бути добре разом: в ліжку, в подорожі, на вечірці. Так, але без справжньої дружби між двома людьми складно побудувати стосунки. Якщо ви думаєте, що вам вдалося – це не відносини, а картковий будиночок.

Ви виправдовуєте ваші відносини

Якщо хтось поставить вам просте запитання: "А чому ти думаєш, що ви створені одне для одного?", І ви почнете приводити заумні аргументи - ви провалилися. Адже відповідь на це питання має йти від серця і бути простим. А якщо ви будуєте діаграму і пояснюєте, що в день вашої зустрічі зірки вишикувалися певним чином ... Кому ви намагаєтеся збрехати?



Закохані

Ви не впевнені в спільному майбутньому

Міцні відносини нагадують дорожню карту. Тут зустрілися ваші шляхи, тут ви були щасливі, а ось тут у одного з вас почалися проблеми, а там – ваш пункт призначення (припустимо, красива заміська вілла і троє дітей). Ви впевнені, що ваш партнер пройде весь шлях з вами разом до кінця?

Ви витрачаєте час на з'ясування причин

Коли закохані щасливі, у них мало питань один до одного. Якщо ви чіпляєтеся до партнера по дрібницях (або самі терпите його дорікання), якщо вам доводиться з'ясовувати стосунки або вирішувати дуже багато питань, що виникають всередині пари, то твердження "Ми створені одне для одного" у вашому випадку досить-таки суперечливе. І якщо ви взагалі задаєте собі питання: "Чому ми разом?", ви не повинні бути разом. Неприємно це говорити, але це правда.