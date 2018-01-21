4 практичні ідеї, як створити ідеальне місце для занять йогою вдома

Напевне, ви не знайдете більш комфортного та затишного місця для занять йогою, ніж у себе вдома. А для того, щоб ваші медитації проходили успішно, варто створити необхідну атмосферу навколо себе.

В Единственная розповіли, як за допомогою чотирьох простих і практичних ідей можна створити ідеальні місце для занять йогою вдома.

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Відокремлене місце

Найперше, що повинне бути у вашому будинку – це правильне і відокремлене місце для йоги. Вам варто уникнути будь-яких відволікаючих чинників, що створюватимуть вам і вашим думкам дискомфорт. Для цього можна вибрати простір біля вікна і оформити його живими квітами.

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Освітлення і колір

Розсіяне або приглушене світло добре налаштує вас на заняття йогою. Уникайте занадто яскравого освітлення і віддавайте перевагу природному освітленню з вікна. Старайтеся, щоб вас оточували предмети, які не мають агресивних яскравих кольорів.

Аксесуари

Не менш важливими є відповідні аксесуари при занятті йогою. Обирайте речі, які будуть вас надихати: свічки, кристали, статуетку Будди, дзеркало, яке дозволить контролювати правильність виконанню асан, або правильна музика для медитацій.

Аромати

Не забувайте, що приємні запахи допоможуть сконцентруватися на заняттях або навпаки – повністю розслабитися. Більш того, вважається, що пахощі позитивно впливають на чакри. Крім самих пахощів, ви можете вибрати приємний для себе дизайн підставки для паличок.