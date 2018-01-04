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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

4 звички, які збережуть здоров'я у свята

02:28, сьогодні 513 Читать новость на русском
Здорове харчування на свята
Здорове харчування на свята

Святковий сезон, що традиційно руйнує усі канони здорового харчування, триватиме щонайменше до Різдва. У Міністерстві охорони здоров'я зібрали 4 простих звички, які допоможуть провести свята весело і без шкоди для здоров'я.

Їх опублікували на сайті МОЗ.

1. Не голодуйте

Звична практика в період зимових свят: голодування вдень, а з вечора – велика кількість калорійної їжі. Пропуск прийому їжі може видаватись ефективним методом для зменшення кількості калорій. Насправді ж такий підхід дає зворотній результат і погіршує здоров’я в цілому. Не нехтуйте звичним розпорядком прийому їжі, адже збалансований обід допоможе уникнути переїдання ввечері. Вмійте сказати собі "стоп!": відмовтеся від додаткової порції, якщо відчули ситість.

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2. Споживайте різноманітну просту їжу

В період свят обов’язково їжте овочі – сирі, тушковані, варені чи запечені. Вони не містять великої кількості калорій (за виключенням крохмальних – картоплі та інших), містять багато харчових волокон, вітамінів, мінералів та біофлавоноїдів. Денна норма – 300 г.

Урізноманітніть свій щоденний раціон

"Рекомендуємо споживати корисні продукти з усіх груп щодня: овочі та бобові; фрукти та ягоди; цільні злаки та горіхи; молочні та кисломолочні продукти; риба, м’ясо, яйця", – йдеться в повідомленні.

3. Пийте достатньо води

Норма рідини в день для дорослої людини – 4% від загальної маси тіла, але орієнтуйтеся на свою спрагу. Обирайте напої, які не містять багато калорій.

Пам'ятайте, що безпечної дози алкоголю не існує. Однак якщо ви все-таки не можете відмовитись від спиртних напоїв, пийте більше води (склянку після кожного келиху алкогольного напою), уникайте соків та газованих напоїв.

Пийте воду

4. Не займайтесь самолікуванням

Завдяки рекламі новорічні і різдвяні свята асоціюються з прийомом препаратів, що начебто полегшують травлення. Однак переважна більшість подібних препаратів не входить до переліку засобів доказової медицини, і може нашкодити. Перед прийомом будь-яких медикаментів порадьтесь з лікарем.

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Замість сумнівних препаратів – вийдіть на прогулянку. У свята і у будні намагайтесь більше рухатись. Займайтесь фізичними вправами щодня – незважаючи на погоду, настрій чи список справ на день.

Теги: LifeStyle Новорічні свята Здорове життя Здорове харчування Міністерство охорони здоров’я Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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