5 днів через міни і ракети: чоловік з собачкою полями дійшов з Маріуполя до Запоріжжя

Мешканець Маріуполя, який наразі заблокували російські війська, 5 днів пішки йшов до Запоріжжя. Разом із собою з практично знищеного окупантами міста він узяв собаку Жужу та ручний візок.

Відстань між населеними пунктами понад 225 кілометрів. Цю героїчну історію в ефірі 24 каналу розповів наш кореспондент із Запоріжжя.

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Чоловік прийшов до запорізького центру для біженців у середу, 27 квітня.

За його словами, він йшов під обстрілами і між мінами. Ризикував, щоб врятувати себе та собаку від російської окупації та бути на безпечній території України.

Це випадок, який бере за душу,

– сказав кореспондент.

Як розповів сам чоловік, він побачив, що з Маріуполя ніхто його не вивезе, бо усе заблоковано, він вирішив вирушити пішки сам.



Собачку звати Жужа ​/ Фото з фейсбуку Маші Української



Чоловік 5 діб ішов пішки через мінні поля ​/ Фото з фейсбуку Маші Української



Чоловік взяв з собою лише візок / Фото з фейсбуку Маші Української