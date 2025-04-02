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24 Канал Новини України Відбили банзай-атаку на Краматорському напрямку: 5 окрема штурмова бригада показала відео
2 квітня, 14:25
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Відбили банзай-атаку на Краматорському напрямку: 5 окрема штурмова бригада показала відео

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • 5 окрема штурмова бригада відбила масштабну банзай-атаку ворога на Краматорському напрямку, використовуючи дрони для зупинення противника.
  • Ворог втратив 18 мотоциклів, 3 бронемашини та 2 транспортні засоби під час невдалої спроби прорвати оборону в умовах туману.

Бійці 5 окремої штурмової бригади відбили атаку ворога на Краматорському напрямку. Росіяни намагалися прорвати оборону наших захисників масштабною банзай-атакою серед туману.

Ворог спробував прорвати оборону наших захисників, скориставшись погодою. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Як наші захисники відбили банзай-атаку ворога

Повідомляється, що противник вирішив прорватися під час щільного туману. Ворог застосовував піхоту на мотоциклах, бронетехніку та інший транспорт. 

Бійці 5 ОШБ відбили атаку ворога: дивіться відео

Ворог втратив 18 мотоциклів, 3 бронемашини та 2 транспортні засоби. 

Скориставшись поганою погодою, ворог на Краматорському напрямку спробував прорвати оборону захисників масштабною банзай-атакою. Проте туман йому не допоміг — бійці 5 окремої штурмової бригади підняли дрони та зупинили окупантів,
– повідомляє Генштаб.

Останнім часом Росія збільшила кількість атак на Донеччині через дощову погоду. Ці умови заважають українським військовим застосовувати розвідувальні й ударні БПЛА. 