5-річний хлопчик впав у колодязь в Марокко: за порятунком вже п'ятий день стежить весь світ

На півночі Марокко намагаються врятувати 5-річного хлопчика Раяна, який ще 1 лютого впав у колодязь біля свого будинку. Дитина застрягла на дні криниці, завглибшки понад 30 метрів.

Це сталося у маленькому селі Ігране, розташованому за 60 миль від міста Шефшауен. Біля колодязя зібрався величезний натовп. Люди періодично вигукують "Живи, Раян".

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Хлопчик впав у колодязь ще 1 лютого

Батько Раяна розповів виданню Le360, що ремонтував колодязь, коли його син впав усередину, граючись неподалік. Рятувальникам довелося залучити бульдозери, аби прорити паралельну шахту й прокласти звідти тунель до хлопчика. Втім, вони переживали, що частина криниці або ж нової шахти обваляться ще до того, як вдасться дістатися до дитини.

Рятувальники спускали кисень та воду дитині за допомогою мотузки. Крім цього, на дно колодязя відправили камеру для спостереження.

Як проходить рятувальна операція / Фото Getty images, 2M

Операція вже на фінальній стадії

Після 5 днів відчайдушних зусиль звільнити хлопчика з колодязя в Марокко, 5 лютого важка техніка замовкла. Все тому, що рятувальники перебувають достатньо близько до Раяна, аби продовжувати копати вже вручну. Екстрені служби сподіваються, що хлопчика витягнуть живим. "Є велика надія на це", – підкреслив один із учасників операції Абдельхаді Темрані. За його словами, камера показує, що Раян лежить на боці. Тож наразі важко визначати, в якому він стані.

Видання AFP проілюструвало, що відбувається на місці інциденту. Видно, що зверху колодязь сягає всього лише 45 сантиметрів завширшки. Журналісти також показали заплановану схему порятунку дитини, але підкреслили, що усі вказані величини розраховані приблизно.



Як рятують маленького Раяна / Ілюстрація AFP

Поблизу чекають карета швидкої та гелікоптер, аби негайно надати допомогу хлопчику. Попри настання темряви там також залишаються місцеві мешканці, які моляться за порятунок дитини. На місці чергують десятки поліцейських.

ЗМІ показали кадри з рятувальниками

Телеканал 2M опублікував у твітері коротке відео операції, на якому видно, як рятувальники копають тунель. Офіційні особи заявили, що від Райана їх відділяло лише 0,5 метра. Втім, робітники зіткнулися з "великим камінням" та ділянками, де обвалився ґрунт. Станом на 21:20 за українським часом операція продовжується. Її показують у прямому ефірі.

Рятувальники копають тунель до Раяна: дивіться відео

Що відбувається на місці інциденту: дивіться онлайн-трансляцію

Варто зауважити, що рятувальні роботи ускладнені через особливий тип ґрунту у регіоні. Як пояснила місцева влада, мовиться про суміш нестабільного піску й каменю. Операцію доводилося кілька разів призупиняти, аби уникнути ймовірних зсувів.

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