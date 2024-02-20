У ЗСУ прокоментували матеріал CNN про 50 000 росіян на Запорізькому напрямку

Американські журналісти заявили, що Росія збирає окупантів на Запорізькому напрямку. У відповідь у ЗСУ закликали враховувати специфіку цього напрямку.

Речник "ОСУВ" Таврія Дмитро Лиховій прокоментував матеріал CNN про нібито масоване нарощування присутності російських окупантів на Запорізькому напрямку. Зробив він це в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Що цьому передувало

Нещодавно у CNN заявили, що росіяни перекидають велику кількість військ на Запорізький напрямок. Американські журналісти повідомили про щонайменше 50 000 російських військових.

Мовиться про ту зону, в якій минулого року Сили оборони проводили контрнаступ. При цьому видання посилалося на анонімні українські та навіть російські джерела.

Що кажуть в "ОСУВ" Таврія

Лиховій наголосив, що ці кілька десятків тисяч окупантів не чинять такого тиску, який був в Авдіївці. За його словами, це інші обставини та умови. Тактика ведення бойових дій на Запорізькому напрямку теж інша.

Запорізький напрямок має значну протяжність, і противник, хочеш-не-хочеш, розосереджує всю цю кількість (військ – 24 Канал) вздовж цієї лінії фортифікації своєї, у тому числі ще створеної проти нашої літньої кампанії,

– пояснив він.

Речник зауважив, що це фактично степова територія. Щоб зібрати ударний кулак, Росії треба забирати окупантів з флангів на цьому напрямку. Однак у такому випадку ЗСУ зможуть цим скористатися і зайти туди. Лиховій додав, що противник там діє обережно. Після першої невдалої спроби ворог повернувся до тактики малих піхотних штурмових груп, яка вже є знайомою ЗСУ.

Що кажуть про ситуацію на Запорізькому напрямку