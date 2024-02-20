У ЗСУ прокоментували матеріал CNN про 50 000 росіян на Запорізькому напрямку
Американські журналісти заявили, що Росія збирає окупантів на Запорізькому напрямку. У відповідь у ЗСУ закликали враховувати специфіку цього напрямку.
Речник "ОСУВ" Таврія Дмитро Лиховій прокоментував матеріал CNN про нібито масоване нарощування присутності російських окупантів на Запорізькому напрямку. Зробив він це в етері телемарафону, передає 24 Канал.
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Що цьому передувало
Нещодавно у CNN заявили, що росіяни перекидають велику кількість військ на Запорізький напрямок. Американські журналісти повідомили про щонайменше 50 000 російських військових.
Мовиться про ту зону, в якій минулого року Сили оборони проводили контрнаступ. При цьому видання посилалося на анонімні українські та навіть російські джерела.
Що кажуть в "ОСУВ" Таврія
Лиховій наголосив, що ці кілька десятків тисяч окупантів не чинять такого тиску, який був в Авдіївці. За його словами, це інші обставини та умови. Тактика ведення бойових дій на Запорізькому напрямку теж інша.
Запорізький напрямок має значну протяжність, і противник, хочеш-не-хочеш, розосереджує всю цю кількість (військ – 24 Канал) вздовж цієї лінії фортифікації своєї, у тому числі ще створеної проти нашої літньої кампанії,
– пояснив він.
Речник зауважив, що це фактично степова територія. Щоб зібрати ударний кулак, Росії треба забирати окупантів з флангів на цьому напрямку. Однак у такому випадку ЗСУ зможуть цим скористатися і зайти туди. Лиховій додав, що противник там діє обережно. Після першої невдалої спроби ворог повернувся до тактики малих піхотних штурмових груп, яка вже є знайомою ЗСУ.
Що кажуть про ситуацію на Запорізькому напрямку
- Нещодавно військовий оглядач Давид Шарп у розмові з 24 Каналом заявив, що після захоплення росіянами Авдіївки ситуація на Запорізькому напрямку стала складнішою, однак вона є контрольованою. Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ та зайти у Роботине, але їхні дії є передбачуваними.
- Раніше в ОК "Захід" сказали, що ніч з 19 на 20 лютого для наших захисників виявилася складною. Українські воїни відбили всі атаки російських загарбників на Запорізькому напрямку.