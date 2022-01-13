50 на 50, – Данілов відмовився відповідати, чи працює його заступник на Росію

Олексій Данілов під час інтерв'ю заявив, що не перевіряв, чи його заступник Руслан Демченко лобіював прийняття Харківських угод. Політик зауважив: РНБО не працює над перевіркою фактів.

Данілов зауважив, що Демченко очолює Комітет з питань розвідки. На цю посаду політика призначив президент Володимир Зеленський.

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Інформацію ЗМІ про те, що Демченко начебто афілійований з Росією, Данілов прокоментував словами: "я хочу, щоб ви зрозуміли, ми не є слідчим органом".

Окрім того, секретар РНБО не відповів на запитання, чи довіряє він своєму заступнику. Данілов зауважив, що це питання – некоректне. Він наголосив, що довіряє собі.

Згодом у Данілова запитали, чи має він здогадки, що Демченко може співпрацювати з Росією.

Ще раз кажу, що ви не зовсім коректно ставите питання. Це відповідь 50 на 50, це класична відповідь в таких випадках. Це щодо будь-кого можете сказати, я до вас можу сказати, ви до мене, я до вас,

– заявив секретар РНБО.

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