А-50 немає в небі вже четвертий день, – Ігнат

Вже четвертий день поспіль Сили оборони не фіксують у небі російських літаків А-50. Це полегшує українським воїнам завдання зі знищення ворожої авіації.

Зникнення російських літаків А-50, хоча б навіть тимчасово, є для нас добрим знаком. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону, інформує 24 Канал.

Дивіться також Російським пілотам, щоб бити далі, треба ризикувати, – Ігнат про збиття чергового Су-34

Що розповів Ігнат

Російських літаків А-50 не спостерігають в небі уже четвертий день. Ігнат зазначив, що окупанти могли зробити висновок, що "нема чого шастати" вздовж Азовського моря.

Зрозуміло, що ворог отримує менше інформації про наші радіолокаційні станції, засоби протиповітряної оборони, які дають випромінювання. Останні ворог фіксує за допомогою повітряного радара, яким є А-50,

– повідомив речник ПС.

Ігнат також пояснив, що завдяки літакам А-50 окупанти могли в режимі реального часу відстежувати повітряні цілі на території України, зокрема це давало можливість слідкувати за діями українських пілотів, які щодня завдають ударів по російським військам.

"Тому зникнення А-50, навіть тимчасово, є для нас хорошим знаком. Можливо, це навіть допомагає певною мірою відпрацьовувати по російських літаках нашими засобами на дальніх підступах. Безумовно, тільки позитив від зменшення тих літаків", – підкреслив він.

"Нельотна" погода для російських ВПС