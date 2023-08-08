Неназвана країна викупила у Бельгії 50 танків Leopard і передасть їх Україні, – ЗМІ

Невідома країна викупила у бельгійської компанії OIP 50 танків Leopard 1, які відправлять в Україну. Кілька екземплярів перебувають на капітальному ремонті.

Після відновлення їх направлять в Україну через Німеччину та Італію. Попутно їх оснащуватимуть новими системами озброєння. Інформації про те, яка країна викупила танки, поки що немає.

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50 танків зберігались в ангарах Бельгії

Зазначають, що бельгійська армія вивела з експлуатації Leopard 1 кілька років тому. Основною причиною були високі ціни. Щоб заощадити, армійське керівництво вирішило зняти з озброєння всю важку гусеничну техніку і замінити її легшою бронетехнікою на шинах.

50 одиниць Leopard 1 відтоді перебували на складі OIP у Турне.

Однак танки так і не потрапили до списку техніки, яку Бельгія постачає Україні, оскільки уряд країни вважав їх занадто дорогими для введення в дію.

У виданні також зазначають, що Бельгія продала компанії танки "приблизно за ціною одного тільки старого заліза" — за 15 000 євро за штуку, оскільки в армії було занадто мало ангарів для розміщення списаної техніки.

Що треба знати про Leopard

Цей основний бойовий танк другого покоління був розроблений та виготовлявся в Західній Німеччині з 1965 по 1984 роки.

Він став першим німецьким танком, створеним після Другої світової війни. Його основним озброєнням є 105-мм гармата L7A3 завдовжки 51 калібр. Також танк озброєний двома кулеметами.

Після модернізації танк отримав систему стабілізації, теплозахисний кожух для гармати, гусениці нової будови зі знімними гумовими подушками, активні інфрачервоні прилади спостереження для водія та командира тощо.

Раніше Німеччина, Данія та Нідерланди оголошували, що передадуть Україні Leopard 1, викуплені у промисловості.