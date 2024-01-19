Сьогодні вранці 19 січня над Азовським морем ширяв ворожий А-50. Речник Повітряний ризик Юрій Ігнат в ефірі телемарафону пояснив, чому окупанти попри страх "добавки" знову використовують цей літак, передає 24 Канал.

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Україні теж би не завадив

За словами Ігната, для окупантів вкрай важливо утримувати А-50 над Азовським морем. Адже це літак дальнорадіолокаційного виявлення, який здійснює радіолокаційну розвідку на відстані до 600 кілометрів. Якщо взяти радіус, який літак може бачити, то у ньому він буде фіксувати повітряні цілі на території України. Це можуть бути безпілотники, літаки і навіть пуски зенітно-ракетних систем, а також радіолокаційні станції, які мають певне випромінювання.

А-50 збирають розвіддані, які потім передають на командний пункт Іл-22 чи на інші наземні пункти управління. Потім цю інформацію ворог застосовує у бойових діях.

Цей літак є важливим. Україні теж не завадило б разом із F-16 отримати і такий літак. Може, пізніше для того, щоб збільшувати наші спроможності. Це справді потужний літак, який посилює ефективність застосування військ,

– наголосив Ігнат.

Речник Повітряних сил уточнив, що А-50 справді сьогодні помітили над Азовським морем. Щоправда, він не наважувався підлітати так близько, як його попередник 14 січня.

Як зазначив Ігнат, у появі А-50 у Приазов'ї немає нічого дивного. Один літак збили, на його місце прилетів інший. Ворог майже щодня використовує їх для проведення розвідки.

Важливо те, що у противника таких літаків у бойовому робочому стані – одиниці. Їх можна порахувати на пальцях однієї руки.

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