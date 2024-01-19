Сегодня утром, 19 января, над Азовским морем парил вражеский А-50. Спикер Воздушный риск Юрий Игнат в эфире телемарафона объяснил, почему оккупанты, несмотря на страх "добавки", снова используют этот самолет, передает 24 Канал.

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Украине тоже бы не помешал

По словам Игната, для оккупантов крайне важно удерживать А-50 над Азовским морем. Ведь это самолет дальнего радиолокационного обнаружения, осуществляющий радиолокационную разведку на расстоянии до 600 километров. Если взять радиус, какой самолет может видеть, то он будет фиксировать воздушные цели на территории Украины. Это могут быть беспилотники, самолеты и даже пуски зенитно-ракетных систем, а также радиолокационные станции, обладающие определенным излучением.

А-50 собирают разведданные, которые затем передают на командный пункт Ил-22 или другие наземные пункты управления. Затем эту информацию враг применяет в боевых действиях.

Этот самолет важен. Украине тоже не мешало бы вместе с F-16 получить и такой самолет. Может, позже для того, чтобы увеличивать наши возможности. Это действительно мощный самолет, усиливающий эффективность применения войск,

– подчеркнул Игнат.

Спикер Воздушных сил уточнил, что А-50 и в самом деле сегодня заметили над Азовским морем. Правда, он не решался подлетать так близко, как его предшественник 14 января.

Как отметил Игнат, в появлении А-50 в Приазовье нет ничего удивительного. Один самолет сбили, на его место прилетел другой. Враг почти каждый день использует их для проведения разведки.

Важно то, что у противника таких самолетов в боевом рабочем состоянии – единицы. Их можно сосчитать на пальцах одной руки.

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