Понад 50% українців думають, що Росія стягує війська до кордону для залякування: опитування

Половина українців вважають, що Росія стягує війська до кордону, аби залякати Україну та домогтися виконання планів, вигідних Кремлю. Третина припускають, що такі дії Москви можуть бути підготовкою до військового вторгнення.

У таких позиціях найбільш впевнені жителі, віком 55 – 60 років. Про це свідчать результати опитування української дослідницької компанії Gradus Research.

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Що думають інші українці про дії Росії на кордоні

Ще 22% вважають, що метою є посилення переговорних позицій Росії зі США,

17% думають, що це для запобігання повернення ОРДЛО та Криму,

14% вважають метою анексію ОРДЛО та відкрите введення російських військових сил.

Чи вірять українці, що Росія піде в наступ

Відповідно до опитування, жінки найменше вірять, що Росія може зробити військове вторгнення в Україну, їх всього 10%. Крім того, 21% жінок важко відповісти на це питання.

22% відповіли, що наступ "швидше малоймовірний" і "скоріше ймовірний",

15% українців впевнені, що ніякого військового вторгнення не буде.

Загострення біля кордону: основне

Останнім часом Росія масово стягувала війська та техніку. У Кремлі стверджували, що нібито для навчань.

Крім того, у березні – квітні бойовики активізувались на Донбасі та почали майже щодня здійснювати прицільні постріли.

Однак українська розвідка виявила, що агресор може готувати провокації та хоче пробиратись вглиб України

Щоправда, 22 квітня голова міноборони Росії Сергій Шойгу заявив, що війська залишають південний і західних округ та повертаються до місць постійної дислокації.

Дослідження було проведене методом самозаповнення анкети в мобільному додатку. Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст розміром понад 50 000 жителів у віці 18-60 років за статтю, розміром населеного пункту і регіону. Період проведення опитування: 14 квітня 2021 року, вибірка: 1000 респондентів.