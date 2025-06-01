Втрата такого одного борту є великою подією, – Ігнат про знищення А-50 у межах "Павутини"

Напередодні, 1 червня, СБУ провела унікальну спецоперацію "Павутина". Українські дрони уразили 41 літак стратегічної авіації Росії. Серед знищених – А-50. Втрата такого борту є великою подією.

Про це заявив начальник управління комунікацій у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю УП, повідомляє 24 Канал.

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Ігнат про знищення А-50

Юрій Ігнат зауважив, що, даними СБУ, ще один такий російський літак був знищений внаслідок атаки українських дронів.

Представник Повітряних сил наголосив, що А-50 у Росії можна було перелічити на пальцях однієї руки. Завдяки цим літакам агресор проводив потужну радіолокаційну розвідку вглиб України на сотні кілометрів. Це давало ворогу інформацію про перебування наших літаків у повітрі, про повітряні атаки, а також про наші системи ППО.

Втрата такого одного борту – це вже велика подія,

– підкреслив Юрій Ігнат.

Додав, окрім того, маємо атаковані летовища.

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Коротка довідка. А-50 – це літак далекого радіолокаційного виявлення та управління. Здатний виявляти бомбардувальники на відстані 650 кілометрів, винищувачі – 300 кілометрів, крилаті ракети – 215 кілометрів.