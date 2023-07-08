Касетні боєприпаси від США, атака на Кривий Ріг: хронологія 500 дня війни

Повномасштабна війна Росії проти України триває уже 500 день. За цей час Сили оборони показали готовність та спроможність виборювати незалежність нашої держави. Натомість противник втратив будь-який авторитет.

Про головні новини 8 липня, ситуацію на фронті, в тилу і на міжнародній арені, а також воєнні злочини російських терористів розповідає 24 Канал.

До теми Майбутнє України у НАТО: чи обговорять доленосне рішення на саміті у Вільнюсі

08:00 З початку повномасштабного вторгнення минуло вже 500 днів і ночей, а перемога України є невідворотною, а разом з нею – і крах кремлівського режиму. 24 Канал згадує, З початку повномасштабного вторгнення минуло вже 500 днів і ночей, а перемога України є невідворотною, а разом з нею – і крах кремлівського режиму. 24 Канал згадує, як Україна пережила 500 днів російського вторгнення та чого чекати далі

07:57 За добу українські захисники знищили ще 630 окупантів та 71 одиницю ворожої техніки. За час повномасштабного вторгнення Росія вже втратила 233 440 своїх бійців.



Втрати ворога 8 липня / Інфографіка Генштабу

США готові запропонувати Україні гарантію безпеки аналогічні тим, що надаються Ізраїлю, не зобов'язуючи Україну вступати до Північноатлантичного альянсу, заявив Джо Байден. За його словами, США готові взяти на себе десятирічне зобов'язання гарантувати безпеку Україні.У Пентагоні вважають, що український контрнаступ зараз перебуває на початку середини. Операція зі звільнення українських територій не дається нашим воїнам легко.Росія атакувала Дніпропетровщину. Окупанти вдарили дронами по Кривому Розі – поцілили по сільськогосподарському підприємству. Постраждав 26-річний чоловік, його госпіталізовано.

06:41 Міністр оборони Олексій Резніков пояснив, як Україна використовуватиме касетні боєприпаси від США. Зокрема, це потрібно для деокупації наших територій.

Снаряди не будуть використовуватися на офіційно визнаній території Росії.

Ми не будемо використовувати касетні боєприпаси в міських районах (містах), аби уникнути ризиків для мирного населення.

Боєприпаси застосовуватимуть тільки в місцях скупчення ворожих військових. Зокрема, для прориву рубежів оборони агресора з мінімальним ризиком для життя українських воїнів.

06:30 Генштаб ЗСУ опублікував ранкове зведення щодо ситуації на фронті. Головне з нього:

Ворог завдав ракетного удару по території одного з інфраструктурних об'єктів Запоріжжя.

Зафіксовано 53 авіаційних удари та близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень.

05:00 Заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба разом з начальником Херсонської ОВА Олександром Прокудіним відвідали Посад-Покровське, Чорнобаївку та Корабельний район Херсона, аби оцінити масштаби руйнації унаслідок підриву Каховської ГЕС.

У Посад-Покровську 940 приватних будинків потребують ремонту чи повної відбудови. Поки люди чекають на повернення до власних осель, вони мешкають у модульних будинках.

У Чорнобаївці тривають роботи з відновлення життя у селищі. Було оглянуто стан 40 пошкоджених приватних будинків. Всі вони підлягають повній відбудові.

В Корабельному районі триває прийом заявок на соціальні виплати для постраждалих. Всього надійшло 1656 заяв, з них грошові виплати отримали 293.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дистанціюється від домовленостей у конфлікті Путіна та Пригожина, де був ймовірним посередником. Натомість він веде свою гру. І ця гра – вижити.Ситуація на Запорізькій АЕС напружена, але контрольована. Навіть якщо російські окупанти переведуть четвертий енергоблок у стан "гарячого зупину", він не вибухне, пояснив експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.

02:00 В херсонській міській військовій адміністрації повідомили, що через постійні обстріли громади, відбувається значне пошкодження електромереж, особливо тих, що розташовані у прибережних зонах міста. Наразі немає світла:

у мікрорайоні "Воєнка" Дніпровського району, який під постійним ворожим обстрілом, що ускладнює ремонт мереж та подачу електроенергії;

на Сухарці – у зв'язку із затопленням підстанції, через що не вистачає потужності для підключення усіх домоволодінь у цьому районі. Деяка їх частина заживлена за тимчасовою схемою, але, на жаль, другу частину неможливо підключити за такою схемою;

є великі обриви мереж у селі Текстильному після обстрілів. Там працюють бригади –електропостачання вже відновлено.

США оголосили про черговий пакет військової допомоги для України, до нього увійшли касетні боєприпаси. За словами американського президента, це рішення було для нього "важким".

00:58 Президент Туреччини Реджеп Ердоган підтримав наміри України стати частиною НАТО. За його словами, наша держава заслуговує на це.

Зауважимо, що Туреччина раніше блокувала вступ Швеції до НАТО і підтримала приєднання Фінляндії до Альянсу.

00:16 Президент України Володимир Зеленський прибув у Туреччину з робочим візитом. Глави держав провели перемовини щодо російсько-української війни, формули миру, саміту НАТО у Вільнюсі та інших важливих питань.

Почали зустріч з підписання угоди про співпрацю в оборонній галузі. Документ спрямований на сприяння співпраці у стратегічних галузях промисловості та технологій між компаніями України й Туреччини. Зокрема, мовиться про: