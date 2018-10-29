50 Cent викупив 200 квитків на концерт конкурента, щоб той виступав у напівпорожньому залі

Американський репер 50 Cent вирішив потролити свого конкурента, артиста Ja Rule, з яким уже багато років конфліктує.

У виконавця Ja Rule заплановий концерт на 9 листопада. Його суперник 50 Cent викупив 200 квитків в центрі залу на його виступ.

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Зробив репер це для того, щоб місця в передньому ряду залишалися порожніми під час виступу.

Після цього 50 Cent продовжив публічно тролити конкурента у соціальних мережах. На своїй сторінці в Instagram репер опублікував фото з "порожніми місцями" з концерту, де він сидить на самоті в першому ряду.

"Оце так шоу. Просто до біса круте. Давай ще. Моя дитина в туалет відійшла", – прокоментував знімок 50 Cent.

На цьому жарти не скінчилися. Репер опублікував ще один ролик, як Ja Rule нібито виступає у порожньому залі.

50 Cent тролить Ja Rule: дивіться відео

Ja Rule таки відповів на жарти репера і опублікував фото 50 Cent в образі жінки на своїй сторінці в Instagram.