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51-річна Геллі Беррі займалась йогою топлес: спокусливе фото

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Геллі Беррі
Геллі Беррі

Голлівудська акторка Геллі Беррі зачарувала новими світлинами в Instagram. Зірка продемонструвала ідеальну фізичну форму, виконавши складну асану з йоги.

51-річна Геллі Беррі підтримує свою фізичну форму, займаючись йогою. Зірка виконує складні асани, демонструючи відмінну рівновагу та сконцентрованість. За свої вміння акторка подякувала тренеру і закликала всіх підписників практикувати медитацію.

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Для занять йогою Геллі Беррі обрала колоритні джунглі. Акторка показала знімок, на якому вона стоїть у стійці на руках. Вбрана знаменитість тільки труси, що додало світлини пікантності.

Пишаюсь тим, що можу поділити з вами новою асаною. Завдяки вам я отримала натхнення та кинула собі виклик. А тепер закликаю вас: спробуйте нові пози в йозі та поділіться ними зі мною,
– прокоментувала знімок Геллі Беррі.

Раніше акторка показала свою розтяжку під час занять йогою. Варто зазначити, що Геллі Беррі має ідеальну фігуру, якою можуть похизуватись знані моделі. Тому десятки прихильників задумались над початком заняттями йогою.

Хто така Геллі Беррі?
Це популярна американська кіноакторка, лауреат престижних премій Еммі, Золотий глобус та Оскар. Геллі Беррі зіграла у відомих фільмах, зокрема, в "Хмарному атласі", "Пароль "Риба-меч", "Жінка-кішка", "Виклик за тривогою", "Ідеальний незнайомець".

Джерело: 24 Канал
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