51-річна Холлі Беррі опублікувала пікантне фото топлес на підтримку ЛГБТ-спільнот
Голівудська зірка Холлі Беррі показала своїм шанувальникам цікаву світлину. На знімку – жінка сидить коло басейну лише у різнокольоровій спідниці, прикриваючи руками груди.
Це фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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Головна особливість знімку – спідниця-пачка у кольорах веселки. Цим Холлі демонструє свою підтримку ЛГБТ-спільнот.
"У підтримку усіх людей, які мають особисте право БУТИ", – прокоментувала кіноактриса.
Холлі Беррі / Instagram
Джерело: 24 Канал
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