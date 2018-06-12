51-річна Холлі Беррі опублікувала пікантне фото топлес на підтримку ЛГБТ-спільнот

Голівудська зірка Холлі Беррі показала своїм шанувальникам цікаву світлину. На знімку – жінка сидить коло басейну лише у різнокольоровій спідниці, прикриваючи руками груди.

Це фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Головна особливість знімку – спідниця-пачка у кольорах веселки. Цим Холлі демонструє свою підтримку ЛГБТ-спільнот.

"У підтримку усіх людей, які мають особисте право БУТИ", – прокоментувала кіноактриса.



Холлі Беррі / Instagram