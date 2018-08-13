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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

51-річна Холлі Беррі показала сексуальне фото у мокрій майці

235 Читать новость на русском
Холлі Беррі
Холлі Беррі / Фото з Іnstagram

Відома голлівудська актриса Холлі Беррі знову справила враження на своїх підписників новим звабливим кадром.

51-річна зірка опублікувала в Instagram знімок, на якому зображена в чорних мереживних трусиках і мокрій білій майці, яку руками Беррі припідняла вгору, оголивши груди.

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"Лінива неділя", – коротко підписала Холлі кадр.

Шанувальники актриси залишили у коментарях чимало компліментів та слів захоплення.

 

Теги: LifeStyle Кіно Еротика
Джерело: 24 Канал
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