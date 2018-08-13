51-річна Холлі Беррі показала сексуальне фото у мокрій майці
Відома голлівудська актриса Холлі Беррі знову справила враження на своїх підписників новим звабливим кадром.
51-річна зірка опублікувала в Instagram знімок, на якому зображена в чорних мереживних трусиках і мокрій білій майці, яку руками Беррі припідняла вгору, оголивши груди.
Читайте також: Холлі Беррі заінтригувала звабливим фото у басейні
"Лінива неділя", – коротко підписала Холлі кадр.
Шанувальники актриси залишили у коментарях чимало компліментів та слів захоплення.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Що зміниться у пільгах у 2016 році5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми14 лютого 2016 , 03:46 1