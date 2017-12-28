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ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ТЕРАКТ У САНКТ-ПЕТЕРБУРЗІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА

51-річна Сінді Кроуфорд стала обличчям жіночого глянцю: сексуальні фото

13:15, сьогодні 1843 Читать новость на русском
Сінді Кроуфорд для Madame Figaro
Сінді Кроуфорд для Madame Figaro / Instagram / @damon_baker

Відома супермодель Сінді Кроуфорд, яка дивує весь fashion-світ своїми формами та зовнішністю, не припиняє приголомшувати шанувальників своїм розкішним виглядом. Цього разу вона знялась для нового випуску глянцю Madame Figaro.

Автором стильної фотоісторії став британський фешн-фотограф Деймон Бейкер, який і поділився першими кадрами з фотосету у своєму Instagram.

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"Починаю 2018 рік з обкладинок ікони Сінді Кроуфорд. Фотографувати Сінді – це диво. Дякую, що довірилися моєму баченню і надали творчу свободу", – прокоментував фотографії Бейкер.

На вишуканих світлинах Кроуфорд позує у напівпрозорій сукні у блискітках, з-під якої визирає спідня білизна.

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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