51-річний Венсан Кассель у рушнику підготував звабливий сюрприз вдвічі молодшій дружині: відео

51-річний французький актор Венсан Кассель, який зіграв весілля з 21-річною моделлю Тіною Кунакі, наступного дня підготував молодій дружині оригінальний сюрприз.

Чоловік заспівав серенаду під балконом Тіни. Відповідне відео Венсан Кассель опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: "Крихітка на мільйон доларів" Хіларі Суонк вийшла заміж за бізнесмена: перші фото церемонії

В одному білому рушнику закоханий актор співав жінці португальською мовою. Після чого Тіна Кунакі показала фото усміхненого Венсана і коротко підписала знімок "чоловік".

Дивіться відео з Касселем:

Допис, поширений Vincent Cassel (@vincentcassel) 25 Сер 2018 р. о 10:53 PDT

Допис, поширений Tina Kunakey Di Vita (@tinakunakey) 25 Сер 2018 р. о 12:06 PDT

Нагадаємо, зіркова пара познайомилась ще в 2015 році на острові Ібіса. Сталось це одразу після того, як Венсан Кассель розлучився з Монікою Беллуччі. Незвична зовнішність моделі та розкішні форми привабили 51-річного актора. Відтак вони почали таємно зустрічатись, не коментуючи свої стосунки до 2016 року.



Венсан Кассель і Тіна Кунакі одружилися 24 серпня в мерії невеликого містечка Бідарт, що на південному заході Франції.