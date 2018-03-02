52-річна Елізабет Херлі похизувалась стрункою фігурою в купальнику: фото

Британська модель та акторка Елізабет Херлі показала фото, на якому вона позує в купальнику.

Відповідну світлину зірка опублікувала в Instagram.

На фото Елізабет Херлі позує на тлі шикарного морського пейзажу. Захід сонця дав тілу акторки червонуватого спокусливого відтінку. Для фотосесії знаменитість обрала голубий купальник, який підкреслив її апетитні форми. Модель у 52 роки виглядає відмінно, що вже відзначили прихильники зірки в коментарях.

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Окрім фото, Елізабет Херлі зняла кількасекундний ролик, в якому вона крутиться перед камерою, демонструючи новий купальник.