52-річна Елізабет Херлі похизувалась стрункою фігурою в купальнику: фото
Британська модель та акторка Елізабет Херлі показала фото, на якому вона позує в купальнику.
Відповідну світлину зірка опублікувала в Instagram.
На фото Елізабет Херлі позує на тлі шикарного морського пейзажу. Захід сонця дав тілу акторки червонуватого спокусливого відтінку. Для фотосесії знаменитість обрала голубий купальник, який підкреслив її апетитні форми. Модель у 52 роки виглядає відмінно, що вже відзначили прихильники зірки в коментарях.
Читайте також: 52-річна модель оголила груди перед шанувальниками: фото
Окрім фото, Елізабет Херлі зняла кількасекундний ролик, в якому вона крутиться перед камерою, демонструючи новий купальник.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі