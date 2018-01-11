52-річна зірка "Секс і місто" показала стрункі ноги в гламурному образі: фото

Справжня ікона стилю та головна героїня стрічки "Секс і місто" Сара Джесіка Паркер відвідала шоу Стівена Кольбера у дуже красивому образі, який жваво обговорюють соціальні мережі.

Про це пишуть на Vogue.

Стильний вихід Паркер оцінили найвидатніші модні видання світу. Для телевізійного шоу Сара обрала образ гламурної школярки: чорну міні-сукня в пайєтках з білим комірцем, який актриса доповнила піджаком "оверсайз" і гостроносими срібними туфлями. З-під сукні можна спостерігати її струнке тіло і ноги, які заслуговують похвали.

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Щодо макіяжу, то Паркер зробила класичний beauty-образ, який вона використовує не перший рік: виділені підводкою для очей, легкі smoky eyes, рівний матовий тон, підкреслені персиковими рум'янами вилиці та прозорий блиск для губ. Довге гладке волосся актриса залишила розпущеним.