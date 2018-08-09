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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

53-річна акторка Елізабет Херлі прийшла на вечірку у прозорій сукні

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Елізабет Херлі
Елізабет Херлі / Фото з Іnstagram

Англійська акторка Елізабет Херлі завітала на вечірку у напівпрозорій сукні, продемонструвавши чудову фігуру.

Кадри з вечірки Елізабет показала в своєму Instagram.

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"Добра вечірка – це та, з якої ти повертаєшся босою", – підписала вона відео.

 

Always a good party when u leave barefoot

Допис, поширений Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

Херлі постійно тішить підписників своїми звабливими образами: наприклад, у купальниках та легеньких мереживних сукенках. До слова, фотографіє Елізабет її син – 16-річний Даміан.

Хто така Елізабет Херлі? Англійська актриса, модель, продюсер та дизайнер одягу. Також відома, як Ліз Херлі.

Теги: LifeStyle Кіно
Джерело: 24 Канал
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