53-річна Елізабет Херлі похизувалася звабливою фігурою в купальнику: фото
Англійська акторка Елізабет Херлі у свої 53 має ідеальну фігуру і часто демонструє своїм шанувальникам звабливі фото у соціальних мережах.
Акторка опублікувала нові знімки на своїй сторінці в Instagram.
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На фото Елізабет позує у злитному блакитному купальнику з глибоким декольте. Цікаво, що вбрання було створено її ж брендом Elizabeth Hurley Beach.
Хто така Елізабет Херлі? Англійська акторка, модель, продюсер, дизайнер одягу. Елізабет знялася в декількох успішних картинах, але однією з найбільш вдалих і відомих її робіт залишається роль привабливого диявола у фільмі "Засліплений бажаннями" (2000) .
Джерело: 24 Канал
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