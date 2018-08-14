53-річна Елізабет Херлі похизувалася звабливою фігурою в купальнику: фото

Англійська акторка Елізабет Херлі у свої 53 має ідеальну фігуру і часто демонструє своїм шанувальникам звабливі фото у соціальних мережах.

Акторка опублікувала нові знімки на своїй сторінці в Instagram.

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На фото Елізабет позує у злитному блакитному купальнику з глибоким декольте. Цікаво, що вбрання було створено її ж брендом Elizabeth Hurley Beach.

Допис, поширений Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) 13 Сер 2018 р. о 10:15 PDT

Допис, поширений Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) 30 Кві 2018 р. о 3:53 PDT

Хто така Елізабет Херлі? Англійська акторка, модель, продюсер, дизайнер одягу. Елізабет знялася в декількох успішних картинах, але однією з найбільш вдалих і відомих її робіт залишається роль привабливого диявола у фільмі "Засліплений бажаннями" (2000) .